Степанова Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смерти1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Степанов Павел Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.12.1900
Сын: Степанов Василий Павлович
Отец ребёнка: Степанов Павел Егорович
Рождение ребёнка
22.09.1903 ст.
Отец ребёнка: Степанов Павел Егорович
Рождение ребёнка
06.01.1906 ст.
Дочь: Степанова Анастасия Павловна
Отец ребёнка: Степанов Павел Егорович
Смерть
1964