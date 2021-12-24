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Степанова Екатерина Ивановна

Место рождения

Зевалово, Ступино, Московская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

1964

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Зевалово, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанов Михаил Павлович

Отец ребёнка: Степанов Павел Егорович

Зевалово, Ступино, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов Павел Егорович

Рождение ребёнка
31.12.1900

Сын: Степанов Василий Павлович

Отец ребёнка: Степанов Павел Егорович

Зевалово, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
22.09.1903 ст.

Сын: Степанов Сергей Павлович

Отец ребёнка: Степанов Павел Егорович

Зевалово, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
06.01.1906 ст.

Дочь: Степанова Анастасия Павловна

Отец ребёнка: Степанов Павел Егорович

Смерть
1964
Зевалово, Ступино, Московская область

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