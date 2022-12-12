Степанова Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова Екатерина

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Место рождения

Зевалово, Ступино, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Зевалово, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Степанов Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Степанов Михаил Павлович

Мещерино, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанов Игорь Михайлович

Отец ребёнка: Степанов Михаил Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанова Раиса Михайловна

Отец ребёнка: Степанов Михаил Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов Михаил Павлович

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