Анденок Василь Андрійович
Место рождения
Дата рождения08.04.1887
Дата смерти07.02.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1887
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Сайт родини Анденок-Сулима | Василь Андрійович Анденок | Добавлено посредством Person Discovery
Рождение ребёнка
04.04.1908
Сын: Андьонов Василь Васильович
Мать ребёнка: Анденок (Сулима) Матрона Прокопієва
Смерть
07.02.1977