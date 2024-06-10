Анденок Василь Андрійович 08.04.1887 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анденок Василь Андрійович

Место рождения

Мигея, Миколаївська область

Дата рождения

08.04.1887

Дата смерти

07.02.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1887

Отец: Анденок Андрій Власов

Мать: Анденок (Карачун) Марія Терентіїва

Мигея, Миколаївська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анденок (Сулима) Матрона Прокопієва

Упоминание
Неизвестно
Сайт родини Анденок-Сулима | Василь Андрійович Анденок | Добавлено посредством Person Discovery
Рождение ребёнка
04.04.1908

Сын: Андьонов Василь Васильович

Мать ребёнка: Анденок (Сулима) Матрона Прокопієва

Мигея, Миколаївська область
Смерть
07.02.1977

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