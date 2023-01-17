село Мигея, село Мигея, Миколаївська область (на 2018) — Familio

Мигея

Миколаївська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд
1712Мигея, с. вл.при р. Буге.125105163507518Церковь православная 1. Фабрика суконная.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд, Мигеевская волость
461. Мигеи, село бывшее владельческое, при реке Буге, дворов 177, жителей 900, волостное правление (уездный город в 120 верстах), церковь православная, школа, 2 лавки, тр Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Миколаївська область
А-16452Мигіяселоцентр сільської радир-н Первомайськийсільрада Мигіївська
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