Анденок (Карачун) Марія Терентіїва
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Сайт родини Анденок-Сулима | Марія Терентіїва Анденок (Карачун) | Добавлено посредством Person Discovery
Рождение ребёнка
08.04.1887
Сын: Анденок Василь Андрійович
Отец ребёнка: Анденок Андрій Власов
Мигея, Миколаївська область
Смерть
Неизвестно