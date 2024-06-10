Анденок (Карачун) Марія Терентіїва 1869 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анденок (Карачун) Марія Терентіїва

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1850 г.р.

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анденок Андрій Власов

Упоминание
Неизвестно
Сайт родини Анденок-Сулима | Марія Терентіїва Анденок (Карачун) | Добавлено посредством Person Discovery
Рождение ребёнка
08.04.1887

Сын: Анденок Василь Андрійович

Отец ребёнка: Анденок Андрій Власов

Мигея, Миколаївська область
Смерть
Неизвестно

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