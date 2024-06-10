Анденок Андрій Власов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Анденок Влас Никитин
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Сайт родини Анденок-Сулима | Андрій Власов Анденок | Добавлено посредством Person Discovery
Рождение ребёнка
08.04.1887
Сын: Анденок Василь Андрійович
Мать ребёнка: Анденок (Карачун) Марія Терентіїва
Мигея, Миколаївська область
Смерть
Неизвестно