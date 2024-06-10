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Анденок Андрій Власов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Анденок Влас Никитин

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анденок (Карачун) Марія Терентіїва

Упоминание
Неизвестно
Сайт родини Анденок-Сулима | Андрій Власов Анденок | Добавлено посредством Person Discovery
Рождение ребёнка
08.04.1887

Сын: Анденок Василь Андрійович

Мать ребёнка: Анденок (Карачун) Марія Терентіїва

Мигея, Миколаївська область
Смерть
Неизвестно

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