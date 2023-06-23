Куракина (Олив) Софья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куракина (Олив) Софья Сергеевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

23.03.1879

Дата смерти

05.05.1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1875 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куракин Александр Борисович

Рождение ребёнка
21.06.1914

Дочь: Куракина Анна Александровна

Отец ребёнка: Куракин Александр Борисович

Смерть
05.05.1975
Место погребения: Sainte-Geneviève-des-Bois, Essonne, Île-de-France, France (Франция)

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