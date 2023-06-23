Куракина (Олив) Софья Сергеевна
Место рождения
Дата рождения23.03.1879
Дата смерти05.05.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.06.1914
Дочь: Куракина Анна Александровна
Отец ребёнка: Куракин Александр Борисович
Смерть
05.05.1975
Место погребения: Sainte-Geneviève-des-Bois, Essonne, Île-de-France, France (Франция)