Олив Сергей (Сергей Николай Симон) Вильгельмович
мужской, родился 26.10.1844, Олива, Ялта, Республика Крым
умер 28.01.1909, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Супруги
Олив (Колемина) Мария Александровна20.05.1850 г.р.
Дети
Куракина (Олив) Софья Сергеевна23.03.1879 г.р.
Мухортова (Олив) Елизавета Сергеевна11.04.1880 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Олива, Ялта, Республика Крым
Бракосочетание
12.11.1876
Рождение ребёнка
23.03.1879
Дочь: Куракина (Олив) Софья Сергеевна
Мать ребёнка: Олив (Колемина) Мария Александровна
Рождение ребёнка
11.04.1880
Дочь: Мухортова (Олив) Елизавета Сергеевна
Мать ребёнка: Олив (Колемина) Мария Александровна
Рождение ребёнка
10.05.1881
Мать ребёнка: Олив (Колемина) Мария Александровна
Рождение ребёнка
10.05.1881
Мать ребёнка: Олив (Колемина) Мария Александровна
Рождение ребёнка
?.05.1884
Мать ребёнка: Олив (Колемина) Мария Александровна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Мерчанская (Олив) Марина Сергеевна
Мать ребёнка: Олив (Колемина) Мария Александровна
Смерть
28.01.1909
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург