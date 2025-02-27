Олив Сергей (Сергей Николай Симон) Вильгельмович 26.10.1844 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Олив Сергей (Сергей Николай Симон) Вильгельмович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 26.10.1844, Олива, Ялта, Республика Крым

умер 28.01.1909, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Супруги
Олив (Колемина) Мария Александровна20.05.1850 г.р.
Дети
Куракина (Олив) Софья Сергеевна23.03.1879 г.р.
Мухортова (Олив) Елизавета Сергеевна11.04.1880 г.р.
Показать еще 4
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Олива, Ялта, Республика Крым

Бракосочетание
12.11.1876

Жена: Олив (Колемина) Мария Александровна

Москва, город федерального значения Москва

Преч.сорок Ник.ц. на Арбате

Рождение ребёнка
23.03.1879

Дочь: Куракина (Олив) Софья Сергеевна

Мать ребёнка: Олив (Колемина) Мария Александровна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
11.04.1880

Дочь: Мухортова (Олив) Елизавета Сергеевна

Мать ребёнка: Олив (Колемина) Мария Александровна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
10.05.1881

Сын: Олив Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Олив (Колемина) Мария Александровна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
10.05.1881

Сын: Олив Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Олив (Колемина) Мария Александровна

Рождение ребёнка
?.05.1884

Сын: Олив Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Олив (Колемина) Мария Александровна

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Мерчанская (Олив) Марина Сергеевна

Мать ребёнка: Олив (Колемина) Мария Александровна

Смерть
28.01.1909
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

похороны: Большеохтинское кладбище

Мы используем куки для улучшения работы сайта.