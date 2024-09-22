Оботурова Евдокия (Авдотья) Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.01.1870 ст.
Рождение ребёнка
22.12.1870 ст.
Сын: Оботуров Василий Осипович
Отец ребёнка: Оботуров Осип (Иосиф) Васильевич
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Оботурова Мария Осиповна
Отец ребёнка: Оботуров Осип (Иосиф) Васильевич
Рождение ребёнка
1874 ст.
Дочь: Оботурова Ольга Осиповна
Отец ребёнка: Оботуров Осип (Иосиф) Васильевич
Рождение ребёнка
1877
Сын: Оботуров Евгений Осипович
Отец ребёнка: Оботуров Осип (Иосиф) Васильевич
Рождение ребёнка
16.11.1879 ст.
Сын: Оботуров Григорий Осипович
Отец ребёнка: Оботуров Осип (Иосиф) Васильевич
Рождение ребёнка
10.01.1882 ст.
Сын: Оботуров Алексей Осипович
Отец ребёнка: Оботуров Осип (Иосиф) Васильевич
Рождение ребёнка
17.04.1885 ст.
Дочь: Оботурова Елизавета Осиповна
Отец ребёнка: Оботуров Осип (Иосиф) Васильевич
Смерть
Неизвестно