Оботуров Алексей Осипович
Место рождения
Дата рождения10.01.1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1882 ст.
Бракосочетание
18.01.1906 ст.
Рождение ребёнка
11.11.1906 ст.
Сын: Оботуров Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Оботурова (Карантеева) Александра Михайловна
Рождение ребёнка
30.08.1908
Сын: Оботуров Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Оботурова (Карантеева) Александра Михайловна
Смерть
Неизвестно