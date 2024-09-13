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Оботуров Алексей Осипович

Место рождения

Говорово, Вологодский район, Северный край

Дата рождения

10.01.1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1882 ст.

Отец: Оботуров Осип (Иосиф) Васильевич

Мать: Оботурова Евдокия (Авдотья) Ефимовна

Говорово, Вологодский район, Северный край
Бракосочетание
18.01.1906 ст.

Жена: Оботурова (Карантеева) Александра Михайловна

Говорово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
11.11.1906 ст.

Сын: Оботуров Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Оботурова (Карантеева) Александра Михайловна

Рождение ребёнка
30.08.1908

Сын: Оботуров Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Оботурова (Карантеева) Александра Михайловна

Говорово, Вологодский район, Северный край
Смерть
Неизвестно

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