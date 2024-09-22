Оботуров Осип (Иосиф) Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оботуров Осип (Иосиф) Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

08.11.1897 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Оботуров Василий Семенович

Мать: Оботурова Анна Дмитриевна

Бракосочетание
18.01.1870 ст.

Жена: Оботурова Евдокия (Авдотья) Ефимовна

Говорово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
22.12.1870 ст.

Сын: Оботуров Василий Осипович

Мать ребёнка: Оботурова Евдокия (Авдотья) Ефимовна

Говорово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Оботурова Мария Осиповна

Мать ребёнка: Оботурова Евдокия (Авдотья) Ефимовна

Говорово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1874 ст.

Дочь: Оботурова Ольга Осиповна

Мать ребёнка: Оботурова Евдокия (Авдотья) Ефимовна

Рождение ребёнка
1877

Сын: Оботуров Евгений Осипович

Мать ребёнка: Оботурова Евдокия (Авдотья) Ефимовна

Рождение ребёнка
16.11.1879 ст.

Сын: Оботуров Григорий Осипович

Мать ребёнка: Оботурова Евдокия (Авдотья) Ефимовна

Говорово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
10.01.1882 ст.

Сын: Оботуров Алексей Осипович

Мать ребёнка: Оботурова Евдокия (Авдотья) Ефимовна

Говорово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
17.04.1885 ст.

Дочь: Оботурова Елизавета Осиповна

Мать ребёнка: Оботурова Евдокия (Авдотья) Ефимовна

Говорово, Вологодский район, Северный край
Смерть
08.11.1897 ст.
Говорово, Вологодский район, Северный край
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