Оботуров Осип (Иосиф) Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смерти08.11.1897 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1842
Бракосочетание
18.01.1870 ст.
Рождение ребёнка
22.12.1870 ст.
Сын: Оботуров Василий Осипович
Мать ребёнка: Оботурова Евдокия (Авдотья) Ефимовна
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Оботурова Мария Осиповна
Мать ребёнка: Оботурова Евдокия (Авдотья) Ефимовна
Рождение ребёнка
1874 ст.
Дочь: Оботурова Ольга Осиповна
Мать ребёнка: Оботурова Евдокия (Авдотья) Ефимовна
Рождение ребёнка
1877
Сын: Оботуров Евгений Осипович
Мать ребёнка: Оботурова Евдокия (Авдотья) Ефимовна
Рождение ребёнка
16.11.1879 ст.
Сын: Оботуров Григорий Осипович
Мать ребёнка: Оботурова Евдокия (Авдотья) Ефимовна
Рождение ребёнка
10.01.1882 ст.
Сын: Оботуров Алексей Осипович
Мать ребёнка: Оботурова Евдокия (Авдотья) Ефимовна
Рождение ребёнка
17.04.1885 ст.
Дочь: Оботурова Елизавета Осиповна
Мать ребёнка: Оботурова Евдокия (Авдотья) Ефимовна
Смерть
08.11.1897 ст.
От катара желудка