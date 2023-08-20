Огарков Михаил Семëнович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.09.1958
Дочь: Петропавлова Вера Михайловна
Мать ребёнка: Огаркова Любовь Николаевна
Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
05.10.1960
Дочь: Селиванова Нина Михайловна
Мать ребёнка: Огаркова Любовь Николаевна
Смерть
Неизвестно