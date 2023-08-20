Огарков Михаил Семëнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огарков Михаил Семëнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Огарков Семён Петрович

Мать: Огаркова Ефросинья Васильевна

Рождение ребёнка
09.09.1958

Дочь: Петропавлова Вера Михайловна

Мать ребёнка: Огаркова Любовь Николаевна

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
05.10.1960

Дочь: Селиванова Нина Михайловна

Мать ребёнка: Огаркова Любовь Николаевна

Смерть
Неизвестно
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