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Селиванова Нина Михайловна
Селиванова Нина Михайловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.10.1960
Пол
Женский
Отец
Огарков Михаил Семëнович
Мать
Огаркова (Краева) Любовь Николаевна
1938 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1960
Отец:
Огарков Михаил Семëнович
Мать:
Огаркова Любовь Николаевна
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