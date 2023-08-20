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Селиванова Нина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1960

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1960

Отец: Огарков Михаил Семëнович

Мать: Огаркова Любовь Николаевна

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