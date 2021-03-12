Огаркова (Краева) Любовь Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1938
Дата смерти12.03.2021
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1938
Рождение ребёнка
09.09.1958
Дочь: Петропавлова Вера Михайловна
Отец ребёнка: Огарков Михаил Семëнович
Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
05.10.1960
Дочь: Селиванова Нина Михайловна
Отец ребёнка: Огарков Михаил Семëнович
Смерть
12.03.2021