Огаркова (Краева) Любовь Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огаркова (Краева) Любовь Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1938

Дата смерти

12.03.2021

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1938

Отец: Краев Николай Васильевич

Мать: Краева Пелагея Алексеевна

Рождение ребёнка
09.09.1958

Дочь: Петропавлова Вера Михайловна

Отец ребёнка: Огарков Михаил Семëнович

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
05.10.1960

Дочь: Селиванова Нина Михайловна

Отец ребёнка: Огарков Михаил Семëнович

Смерть
12.03.2021
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