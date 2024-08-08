Свиридов Николай Мефодиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСвиридов Николай Мефодиевич

Свиридов Николай Мефодиевич

Место рождения

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

13.11.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1876 г.р.

Мать

Вычислено 1874 г.р.

Жена

Вычислено 1893 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1895

Отец: Свиридов Мефодий Терентьевич

Мать: Свиридова (Скоробогатова) Александра Николаевна

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО, ф. И84, оп. 2, д. 201, стр. 331, запись 93
Крещение
14.11.1895
Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Восприемники: 1. Унтер-офицер Скоробогатов Иван Романович 2. Крестьянская девица с. Архангельского Урусова Агрипина Евдокимовна
Бракосочетание
13.11.1913

Жена: Свиридова (Сафонова) Ксения Петровна

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО (Воронеж), ф. И281, оп. 3, д. 277, стр. 124, зап. 38 Жениху 18 лет, невесте 20 лет. Поручители по жениху: 1. Крестьянин Скоробогатов Никита 2. Крестьянин Свиридов Иван Поручители по невесте:... Показать все
Рождение ребёнка
06.09.1914

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Свиридова (Сафонова) Ксения Петровна

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.