Свиридов Николай Мефодиевич
Место рождения
Дата рождения13.11.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1895
ГАВО, ф. И84, оп. 2, д. 201, стр. 331, запись 93
Крещение
14.11.1895
Восприемники: 1. Унтер-офицер Скоробогатов Иван Романович 2. Крестьянская девица с. Архангельского Урусова Агрипина Евдокимовна
Бракосочетание
13.11.1913
ГАВО (Воронеж), ф. И281, оп. 3, д. 277, стр. 124, зап. 38 Жениху 18 лет, невесте 20 лет. Поручители по жениху: 1. Крестьянин Скоробогатов Никита 2. Крестьянин Свиридов Иван Поручители по невесте:... Показать все
Рождение ребёнка
06.09.1914
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Свиридова (Сафонова) Ксения Петровна
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Смерть
Неизвестно