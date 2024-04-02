(Кулешова) Степанида Максимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1849 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1849 ст.
Отец: Кулешов Максим Кирилов
Мать умерла до 1858 года. Ревизия №10 30.05.1858 - Семья №19 Крестьянка - владелец Александр Александрович Гвоздев Согласно переписи в 1858 - 9 лет Ориентировочная дата рождения 1849 Сельцо Матвеев... Показать все
Смерть
Неизвестно