(Кулешова) Степанида Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кулешова) Степанида Максимовна

Место рождения

Матвеевка, Луховицы, Московская область

Дата рождения

Около 1849 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Между 1820 и 1822 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1849 ст.

Отец: Кулешов Максим Кирилов

Мать: не указана

Матвеевка, Луховицы, Московская область
Мать умерла до 1858 года. Ревизия №10 30.05.1858 - Семья №19 Крестьянка - владелец Александр Александрович Гвоздев Согласно переписи в 1858 - 9 лет Ориентировочная дата рождения 1849 Сельцо Матвеев... Показать все
Смерть
Неизвестно
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