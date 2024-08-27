Пономарева Домна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПономарева Домна Васильевна

Пономарева Домна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Григорий Семенович

Рождение ребёнка
03.12.1852

Дочь: (Пономарева) Варвара Григорьевна

Отец ребёнка: Пономарев Григорий Семенович

Малое Кабанье, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Пономарева) Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Пономарев Григорий Семенович

Малое Кабанье, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1857

Сын: Пономарев Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Пономарев Григорий Семенович

Малое Кабанье, Шадринский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.