Пономарева Домна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.12.1852
Дочь: (Пономарева) Варвара Григорьевна
Отец ребёнка: Пономарев Григорий Семенович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Пономарева) Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Пономарев Григорий Семенович
Рождение ребёнка
1857
Сын: Пономарев Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Пономарев Григорий Семенович
Смерть
Неизвестно