Петрова Параскева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.02.1888
Дочь: Белова (Иванова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Леонов Иван
Рождение ребёнка
1897
Сын: Иванов Пётр Иванович
Отец ребёнка: Леонов Иван
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Леонов Иван
Рождение ребёнка
16.02.1905
Сын: Иванов Александр Иванович
Отец ребёнка: Леонов Иван
Рождение ребёнка
22.11.1912
Отец ребёнка: Леонов Иван
Смерть
Неизвестно