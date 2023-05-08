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Петрова Параскева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.02.1888

Дочь: Белова (Иванова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Леонов Иван

Малое Дёмкино, Марёвский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Иванов Пётр Иванович

Отец ребёнка: Леонов Иван

Малое Дёмкино, Марёвский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Иванов Виктор Иванович

Отец ребёнка: Леонов Иван

Малое Дёмкино, Марёвский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
16.02.1905

Сын: Иванов Александр Иванович

Отец ребёнка: Леонов Иван

Малое Дёмкино, Марёвский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
22.11.1912

Сын: Леонов Илларион Иванович

Отец ребёнка: Леонов Иван

Малое Дёмкино, Марёвский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно
Малое Дёмкино, Марёвский муниципальный район, Новгородская область

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