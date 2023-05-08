Иванов Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Александр Иванович

Иванов Александр Иванович

avatar

Место рождения

Малое Дёмкино, Марёвский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

16.02.1905

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1905

Отец: Леонов Иван

Мать: Петрова Параскева

Малое Дёмкино, Марёвский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Урожденная Маркова Екатерина Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Малое Дёмкино, Марёвский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
27.09.1931

Сын: Иванов Александр Александрович

Мать ребёнка: Иванова Урожденная Маркова Екатерина Яковлевна

Малое Дёмкино, Марёвский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
12.03.1933

Сын: Иванов Алексей Александрович

Мать ребёнка: Иванова Урожденная Маркова Екатерина Яковлевна

Малое Дёмкино, Марёвский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
13.06.1937

Дочь: Гралько (Иванова) Ольга Александровна

Мать ребёнка: Иванова Урожденная Маркова Екатерина Яковлевна

Малое Дёмкино, Марёвский муниципальный район, Новгородская область
Пропал без вести (военное)
?.03.1944
Пропал без вести предположительно на Карельском перешейке. Связь была утеряна в июле 1941 г. Дата признания пропавшим без вести – март 1944 г.
Смерть
1944

Мы используем куки для улучшения работы сайта.