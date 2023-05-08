Иванов Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения16.02.1905
Дата смерти1944
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1905
Отец: Леонов Иван
Мать: Петрова Параскева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.09.1931
Сын: Иванов Александр Александрович
Мать ребёнка: Иванова Урожденная Маркова Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
12.03.1933
Сын: Иванов Алексей Александрович
Мать ребёнка: Иванова Урожденная Маркова Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
13.06.1937
Дочь: Гралько (Иванова) Ольга Александровна
Мать ребёнка: Иванова Урожденная Маркова Екатерина Яковлевна
Пропал без вести (военное)
?.03.1944
Пропал без вести предположительно на Карельском перешейке. Связь была утеряна в июле 1941 г. Дата признания пропавшим без вести – март 1944 г.
Смерть
1944