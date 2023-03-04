Кривошеин Андрей Аверкиев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Кривошеин Аверкий Сергеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Кривошеина) Анна Андреевна
Мать ребёнка: Кривошеина Евдокия Гордеевна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Кривошеин Николай Андреевич
Мать ребёнка: Кривошеина Евдокия Гордеевна
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Кривошеина Евдокия Гордеевна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: (Кривошеина) Парамонова Андреевна
Мать ребёнка: Кривошеина Евдокия Гордеевна
Смерть
После 1834