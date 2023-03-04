Кривошеин Андрей Аверкиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКривошеин Андрей Аверкиев

Кривошеин Андрей Аверкиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Кривошеин Аверкий Сергеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривошеина Евдокия Гордеевна

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Кривошеина) Анна Андреевна

Мать ребёнка: Кривошеина Евдокия Гордеевна

Рождение ребёнка
1826

Сын: Кривошеин Николай Андреевич

Мать ребёнка: Кривошеина Евдокия Гордеевна

Рождение ребёнка
1828

Сын: Кривошеин Пётр Андреевич

Мать ребёнка: Кривошеина Евдокия Гордеевна

Рождение ребёнка
1829

Дочь: (Кривошеина) Парамонова Андреевна

Мать ребёнка: Кривошеина Евдокия Гордеевна

Смерть
После 1834

Мы используем куки для улучшения работы сайта.