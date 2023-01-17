Кривошеина Евдокия Гордеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеина Евдокия Гордеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Кривошеин Андрей Аверкиев

Рождение ребёнка
1826

Сын: Кривошеин Николай Андреевич

Отец ребёнка: Кривошеин Андрей Аверкиев

Рождение ребёнка
1828

Сын: Кривошеин Пётр Андреевич

Отец ребёнка: Кривошеин Андрей Аверкиев

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Парамонова Андреевна

Отец ребёнка: Кривошеин Андрей Аверкиев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривошеин Андрей Аверкиев

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1834
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