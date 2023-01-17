Кривошеина Евдокия Гордеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Кривошеин Андрей Аверкиев
Рождение ребёнка
1826
Сын: Кривошеин Николай Андреевич
Отец ребёнка: Кривошеин Андрей Аверкиев
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Кривошеин Андрей Аверкиев
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Парамонова Андреевна
Отец ребёнка: Кривошеин Андрей Аверкиев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1834