Рогова Анна Аполлоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.02.1884
Дочь: Григорьева Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Рогов Михаил Иванович
С. Николо-Пёстровка / Пензенская Губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рогова Марья Михайловна
Отец ребёнка: Рогов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Купцова Евдокея Михайловна
Отец ребёнка: Рогов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рогов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рогов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рогов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рогов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рогов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Рогов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рогов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рогов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рогов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рогов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рогов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рогова Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Рогов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рогова Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Рогов Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно