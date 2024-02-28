Рогова Анна Аполлоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРогова Анна Аполлоновна

Рогова Анна Аполлоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.02.1884

Дочь: Григорьева Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Рогов Михаил Иванович

С. Николо-Пёстровка / Пензенская Губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рогова Марья Михайловна

Отец ребёнка: Рогов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Купцова Евдокея Михайловна

Отец ребёнка: Рогов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рогов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Рогов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рогов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Рогов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рогов Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Рогов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рогов Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Рогов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рогов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Рогов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рогов Фёдор Михайлович

Отец ребёнка: Рогов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рогов Семён Михайлович

Отец ребёнка: Рогов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рогов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Рогов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рогов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Рогов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рогов Павел Михайлович

Отец ребёнка: Рогов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рогова Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Рогов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рогова Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Рогов Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогов Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close