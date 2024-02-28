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Григорьева Любовь Михайловна

Место рождения

С. Николо-Пёстровка / Пензенская Губерния

Дата рождения

08.02.1884

Дата смерти

03.11.1924

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1884

Отец: Рогов Михаил Иванович

Мать: Рогова Анна Аполлоновна

С. Николо-Пёстровка / Пензенская Губерния
Рождение ребёнка
19.12.1909

Дочь: Григорьева Зоя Яковлевна

Отец ребёнка: Григорьев Яков Яковлевич

С. Николо-Пёстровка / Пензенская Губерния
Рождение ребёнка
24.04.1911

Дочь: Савченко Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Григорьев Яков Яковлевич

С. Николо-Пёстровка / Пензенская Губерния
Рождение ребёнка
11.07.1916

Сын: Григорьев Евгений Яковлевич

Отец ребёнка: Григорьев Яков Яковлевич

С. Николо-Пёстровка / Пензенская Губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Яков Яковлевич

Смерть
03.11.1924
Москва, город федерального значения Москва
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