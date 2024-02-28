Григорьева Любовь Михайловна
Место рожденияС. Николо-Пёстровка / Пензенская Губерния
Дата рождения08.02.1884
Дата смерти03.11.1924
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1884
Отец: Рогов Михаил Иванович
Мать: Рогова Анна Аполлоновна
С. Николо-Пёстровка / Пензенская Губерния
Рождение ребёнка
19.12.1909
Дочь: Григорьева Зоя Яковлевна
Отец ребёнка: Григорьев Яков Яковлевич
С. Николо-Пёстровка / Пензенская Губерния
Рождение ребёнка
24.04.1911
Дочь: Савченко Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Григорьев Яков Яковлевич
С. Николо-Пёстровка / Пензенская Губерния
Рождение ребёнка
11.07.1916
Сын: Григорьев Евгений Яковлевич
Отец ребёнка: Григорьев Яков Яковлевич
С. Николо-Пёстровка / Пензенская Губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.11.1924
Москва, город федерального значения Москва