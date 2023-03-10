Дубовик (Неизвестно) Евдокия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
казачка
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Рождение ребёнка
1818
Сын: Дубовик Кузьма Неизвестно
Отец ребёнка: Дубовик Муж Неизвестно
Смерть
Неизвестно