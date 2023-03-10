Дубовик (Неизвестно) Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубовик (Неизвестно) Евдокия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубовик Муж Неизвестно

Работа или профессия
Неизвестно
казачка
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Рождение ребёнка
1818

Сын: Дубовик Кузьма Неизвестно

Отец ребёнка: Дубовик Муж Неизвестно

Смерть
Неизвестно

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