Дубовик Муж Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Сын: Дубовик Кузьма Неизвестно
Мать ребёнка: Дубовик Евдокия Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
Неизвестно