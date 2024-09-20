Андреев-Федоров-Поличев (Ефимов) Ефим Спиридонович
Место рождения
Дата рождения18.12.1826 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1826 ст.
Отец: Андреев Спиридон Ефимович
Мать: Евдокия Миновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимова Софья Ефимовна
Бракосочетание
16.01.1845 ст.
Рождение ребёнка
23.09.1848 ст.
Сын: Ефимов-Андреев-Федоров-Поличев Иоанн Ефимович
Мать ребёнка: Терентьева Анна Гаврииловна
Рождение ребёнка
17.12.1851 ст.
Мать ребёнка: Терентьева Анна Гаврииловна
Рождение ребёнка
01.03.1854 ст.
Сын: Ефимов-Поличев Василий Ефимович
Мать ребёнка: Терентьева Анна Гаврииловна
Рождение ребёнка
01.12.1857 ст.
Мать ребёнка: Терентьева Анна Гаврииловна
Рождение ребёнка
05.02.1859 ст.
Дочь: Ефимова Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Терентьева Анна Гаврииловна
Смерть
Неизвестно