Андреев-Федоров-Поличев (Ефимов) Ефим Спиридонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреев-Федоров-Поличев (Ефимов) Ефим Спиридонович

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

18.12.1826 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1826 ст.

Отец: Андреев Спиридон Ефимович

Мать: Евдокия Миновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимова Софья Ефимовна

Бракосочетание
16.01.1845 ст.

Жена: Терентьева Анна Гаврииловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.09.1848 ст.

Сын: Ефимов-Андреев-Федоров-Поличев Иоанн Ефимович

Мать ребёнка: Терентьева Анна Гаврииловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.12.1851 ст.

Сын: Ефимов Евфимий Ефимович

Мать ребёнка: Терентьева Анна Гаврииловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.03.1854 ст.

Сын: Ефимов-Поличев Василий Ефимович

Мать ребёнка: Терентьева Анна Гаврииловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.12.1857 ст.

Сын: Ефимов Николай Ефимович

Мать ребёнка: Терентьева Анна Гаврииловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.02.1859 ст.

Дочь: Ефимова Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Терентьева Анна Гаврииловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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