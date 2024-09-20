(Минова) Евдокия Миновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.12.1826 ст.
Сын: Андреев-Федоров-Поличев Ефим Спиридонович
Отец ребёнка: Андреев Спиридон Ефимович
Рождение ребёнка
23.10.1830 ст.
Сын: Андреев-Ефимов Акакий Спиридонович
Отец ребёнка: Андреев Спиридон Ефимович
Рождение ребёнка
18.03.1833 ст.
Сын: Андреев- Никон Спиридонович
Отец ребёнка: Андреев Спиридон Ефимович
Смерть
Неизвестно