(Минова) Евдокия Миновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Минова) Евдокия Миновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Спиридон Ефимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.12.1826 ст.

Сын: Андреев-Федоров-Поличев Ефим Спиридонович

Отец ребёнка: Андреев Спиридон Ефимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.10.1830 ст.

Сын: Андреев-Ефимов Акакий Спиридонович

Отец ребёнка: Андреев Спиридон Ефимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.03.1833 ст.

Сын: Андреев- Никон Спиридонович

Отец ребёнка: Андреев Спиридон Ефимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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