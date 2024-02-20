Золото (Цыбик) Александра Константиновна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Рождение
Около 1863
Отец: Цыбик Константин Федорович
Мать: Цыбик София Ильинична
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
02.11.1881
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь м/к-1881г.лист-34,зап.-8,ГАДО,Ф - 426-1-4
Рождение ребёнка
29.03.1883
Сын: Золото Лазарь Саввич
Отец ребёнка: Золото Савва Васильевич
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1883г,кадр-104, лист-104,зап.-15,ГАДО,Ф - 426-1-4
Рождение ребёнка
Около 1885
Дочь: Мария Саввична
Отец ребёнка: Золото Савва Васильевич
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
01.09.1887
Сын: Золото Симеон Саввич
Отец ребёнка: Золото Савва Васильевич
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1887г.лист-62,зап.-45,ГАДО,Ф - 426-1-5
Рождение ребёнка
23.12.1888
Отец ребёнка: Золото Савва Васильевич
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1888,лист-112,зап.-56, ГАДО,Ф - 426-1-5,кадр-113.
Рождение ребёнка
29.03.1891
Сын: Золото Марк Саввич
Отец ребёнка: Золото Савва Васильевич
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1891г.,лист-97,зап.-28,ГАДО,Ф - 426-1-6
Смерть
Неизвестно