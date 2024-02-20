Золото Марк Саввич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения29.03.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
29.03.1891
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1891г.,лист-97,зап.-28,ГАДО,Ф - 426-1-6
Крещение
30.03.1891
Николаевская церквь с.Нова Каракуба Мариупольского уезда Екатеринославской губернии Россия
ГАДО,Ф - 426-1-6, м/к-1891г. лист-97,зап.-28. | Восприемники: Новокаракубские поселяне: Афанасий Семенович Узбек и Стефана Узбека жена - Варвара Антоновна
Смерть
Неизвестно