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Золото Марк Саввич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

29.03.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1857 г.р.

Мать

Около 1863 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1891

Отец: Золото Савва Васильевич

Мать: Золото Александра Константиновна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1891г.,лист-97,зап.-28,ГАДО,Ф - 426-1-6
Крещение
30.03.1891
Николаевская церквь с.Нова Каракуба Мариупольского уезда Екатеринославской губернии Россия
ГАДО,Ф - 426-1-6, м/к-1891г. лист-97,зап.-28. | Восприемники: Новокаракубские поселяне: Афанасий Семенович Узбек и Стефана Узбека жена - Варвара Антоновна
Смерть
Неизвестно
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