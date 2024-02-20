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(Золото) Мария Саввична

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

21.04.1886

Пол

Женский

Отец

Около 1857 г.р.

Мать

Около 1863 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: Золото Савва Васильевич

Мать: Золото Александра Константиновна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Похороны
21.04.1886
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
21.04.1886
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь-кашель | Николаевская церковь,м/к-1886г.лист-32,зап.-25,ГАДО,Ф-426-1-5,кадр-33.
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