(Золото) Мария Саввична
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рожденияОколо 1885
Дата смерти21.04.1886
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Похороны
21.04.1886
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
21.04.1886
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь-кашель | Николаевская церковь,м/к-1886г.лист-32,зап.-25,ГАДО,Ф-426-1-5,кадр-33.