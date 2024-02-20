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Золото Христофор Саввич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

23.12.1888

Дата смерти

24.11.1890

Пол

Мужской

Отец

Около 1857 г.р.

Мать

Около 1863 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
23.12.1888

Отец: Золото Савва Васильевич

Мать: Золото Александра Константиновна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1888,лист-112,зап.-56, ГАДО,Ф - 426-1-5,кадр-113.
Крещение
24.12.1888
Николаевская церковь с.Нова Каракуба Мариупольского уезда Екатеринославской губернии Россия
Николаевская церковь,м/к-1888г.лист-112,зап.-56,ГАДО,Ф - 425-1-5,кадр-113. | Восприемники: Новокаракубские поселяне; Василия Золото сын - Михаил и его Евдокия Дмитриевна
Смерть
24.11.1890
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь-скарлатина | Николаевская церковь,м/к-1890г.лист-84,зап.-37,ГАДО,Ф - 426-1-6,кадр-83.
Похороны
25.11.1890
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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