Дорофеева (Чупина) Мария Власиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорофеева (Чупина) Мария Власиева

Место рождения

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Около 1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871 ст.

Отец: Чупин Власий Леонтьев

Мать: не указана

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
15.12.1898 ст.

Дочь: Дорофеева Анастасия Дмитриева

Отец ребёнка: Дорофеев Дмитрий Николаев

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-5-862 (ГААК, г. Барнаул). Лист 13
Рождение ребёнка
21.05.1900 ст.

Дочь: Дорофеева Дария Дмитриева

Отец ребёнка: Дорофеев Дмитрий Николаев

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-5-859 (ГААК, г. Барнаул). Воспреемники с. Осколковского Николаевской церкви и.д. псаломщика Прокопей Сергеев Назаров и крестьянская дочь девица Фио.. Власова Чупина
Рождение ребёнка
02.06.1903 ст.

Сын: Дорофеев Федор Дмитриев

Отец ребёнка: Дорофеев Дмитрий Николаев

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.01.1905 ст.

Дочь: Дорофеева Анна Дмитриева

Отец ребёнка: Дорофеев Дмитрий Николаев

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-6-765 (ГААК, г. Барнаул). Воспреемники с. Осколковского Алексей Иванов Чупин и крестьянская дочь девица Мария Матвеева Дорофеева
Рождение ребёнка
14.02.1906

Сын: Дорофеев Тимофей Дмитриев

Отец ребёнка: Дорофеев Дмитрий Николаев

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-6-886 (ГААК, г. Барнаул). Лист 6. Воспреемники того же села Семен Никитин Чупин и солдатская жена Дарья Власова Белорукова
Рождение ребёнка
15.11.1907

Дочь: Дорофеева Екатерина Дмитриева

Отец ребёнка: Дорофеев Дмитрий Николаев

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-6-765 (ГААК, г. Барнаул). Воспреемники того же села Василий Власиев Чупин и крестьянская дочь девица Пелагия Никифорова Чупина
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Дорофеева Валентина Дмитриевна

Отец ребёнка: Дорофеев Дмитрий Николаев

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорофеев Дмитрий Николаев

Смерть
Неизвестно
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