Дорофеева (Чупина) Мария Власиева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1871 ст.
Отец: Чупин Власий Леонтьев
Рождение ребёнка
15.12.1898 ст.
Дочь: Дорофеева Анастасия Дмитриева
Отец ребёнка: Дорофеев Дмитрий Николаев
144-5-862 (ГААК, г. Барнаул). Лист 13
Рождение ребёнка
21.05.1900 ст.
Дочь: Дорофеева Дария Дмитриева
Отец ребёнка: Дорофеев Дмитрий Николаев
144-5-859 (ГААК, г. Барнаул). Воспреемники с. Осколковского Николаевской церкви и.д. псаломщика Прокопей Сергеев Назаров и крестьянская дочь девица Фио.. Власова Чупина
Рождение ребёнка
02.06.1903 ст.
Отец ребёнка: Дорофеев Дмитрий Николаев
Рождение ребёнка
01.01.1905 ст.
Дочь: Дорофеева Анна Дмитриева
Отец ребёнка: Дорофеев Дмитрий Николаев
144-6-765 (ГААК, г. Барнаул). Воспреемники с. Осколковского Алексей Иванов Чупин и крестьянская дочь девица Мария Матвеева Дорофеева
Рождение ребёнка
14.02.1906
Сын: Дорофеев Тимофей Дмитриев
Отец ребёнка: Дорофеев Дмитрий Николаев
144-6-886 (ГААК, г. Барнаул). Лист 6. Воспреемники того же села Семен Никитин Чупин и солдатская жена Дарья Власова Белорукова
Рождение ребёнка
15.11.1907
Дочь: Дорофеева Екатерина Дмитриева
Отец ребёнка: Дорофеев Дмитрий Николаев
144-6-765 (ГААК, г. Барнаул). Воспреемники того же села Василий Власиев Чупин и крестьянская дочь девица Пелагия Никифорова Чупина
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Дорофеева Валентина Дмитриевна
Отец ребёнка: Дорофеев Дмитрий Николаев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно