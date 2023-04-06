Дорофеев Тимофей Дмитриев
Место рождения
Дата рождения14.02.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1906
144-6-886 (ГААК, г. Барнаул). Лист 6. Воспреемники того же села Семен Никитин Чупин и солдатская жена Дарья Власова Белорукова
Рождение ребёнка
1924
Сын: Дорофеев Александр Тимофеевич
Мать ребёнка: Дорофеева Феодосия Ионовна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Дорофеева Зоя Тимофеевна
Мать ребёнка: Дорофеева Феодосия Ионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно