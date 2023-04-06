Дорофеев Тимофей Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДорофеев Тимофей Дмитриев

Дорофеев Тимофей Дмитриев

avatar

Место рождения

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

14.02.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1906

Отец: Дорофеев Дмитрий Николаев

Мать: Дорофеева Мария Власиева

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-6-886 (ГААК, г. Барнаул). Лист 6. Воспреемники того же села Семен Никитин Чупин и солдатская жена Дарья Власова Белорукова
Рождение ребёнка
1924

Сын: Дорофеев Александр Тимофеевич

Мать ребёнка: Дорофеева Феодосия Ионовна

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Дорофеева Зоя Тимофеевна

Мать ребёнка: Дорофеева Феодосия Ионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дорофеева Феодосия Ионовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close