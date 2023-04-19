Дорофеева Феодосия Ионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Сын: Дорофеев Александр Тимофеевич
Отец ребёнка: Дорофеев Тимофей Дмитриев
Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Дорофеева Зоя Тимофеевна
Отец ребёнка: Дорофеев Тимофей Дмитриев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно