Дорофеева Феодосия Ионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорофеева Феодосия Ионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Дорофеев Александр Тимофеевич

Отец ребёнка: Дорофеев Тимофей Дмитриев

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Дорофеева Зоя Тимофеевна

Отец ребёнка: Дорофеев Тимофей Дмитриев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорофеев Тимофей Дмитриев

Смерть
Неизвестно
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