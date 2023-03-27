Дорофеев Дмитрий Николаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорофеев Дмитрий Николаев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1898 ст.

Дочь: Дорофеева Анастасия Дмитриева

Мать ребёнка: Дорофеева Мария Власиева

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-5-862 (ГААК, г. Барнаул). Лист 13
Рождение ребёнка
21.05.1900 ст.

Дочь: Дорофеева Дария Дмитриева

Мать ребёнка: Дорофеева Мария Власиева

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-5-859 (ГААК, г. Барнаул). Воспреемники с. Осколковского Николаевской церкви и.д. псаломщика Прокопей Сергеев Назаров и крестьянская дочь девица Фио.. Власова Чупина
Рождение ребёнка
02.06.1903 ст.

Сын: Дорофеев Федор Дмитриев

Мать ребёнка: Дорофеева Мария Власиева

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.01.1905 ст.

Дочь: Дорофеева Анна Дмитриева

Мать ребёнка: Дорофеева Мария Власиева

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-6-765 (ГААК, г. Барнаул). Воспреемники с. Осколковского Алексей Иванов Чупин и крестьянская дочь девица Мария Матвеева Дорофеева
Рождение ребёнка
14.02.1906

Сын: Дорофеев Тимофей Дмитриев

Мать ребёнка: Дорофеева Мария Власиева

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-6-886 (ГААК, г. Барнаул). Лист 6. Воспреемники того же села Семен Никитин Чупин и солдатская жена Дарья Власова Белорукова
Рождение ребёнка
15.11.1907

Дочь: Дорофеева Екатерина Дмитриева

Мать ребёнка: Дорофеева Мария Власиева

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-6-765 (ГААК, г. Барнаул). Воспреемники того же села Василий Власиев Чупин и крестьянская дочь девица Пелагия Никифорова Чупина
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дорофеева Мария Власиева

Смерть
Неизвестно
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