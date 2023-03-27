Дорофеев Дмитрий Николаев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.12.1898 ст.
Дочь: Дорофеева Анастасия Дмитриева
Мать ребёнка: Дорофеева Мария Власиева
144-5-862 (ГААК, г. Барнаул). Лист 13
Рождение ребёнка
21.05.1900 ст.
Дочь: Дорофеева Дария Дмитриева
Мать ребёнка: Дорофеева Мария Власиева
144-5-859 (ГААК, г. Барнаул). Воспреемники с. Осколковского Николаевской церкви и.д. псаломщика Прокопей Сергеев Назаров и крестьянская дочь девица Фио.. Власова Чупина
Рождение ребёнка
02.06.1903 ст.
Мать ребёнка: Дорофеева Мария Власиева
Рождение ребёнка
01.01.1905 ст.
Дочь: Дорофеева Анна Дмитриева
Мать ребёнка: Дорофеева Мария Власиева
144-6-765 (ГААК, г. Барнаул). Воспреемники с. Осколковского Алексей Иванов Чупин и крестьянская дочь девица Мария Матвеева Дорофеева
Рождение ребёнка
14.02.1906
Сын: Дорофеев Тимофей Дмитриев
Мать ребёнка: Дорофеева Мария Власиева
144-6-886 (ГААК, г. Барнаул). Лист 6. Воспреемники того же села Семен Никитин Чупин и солдатская жена Дарья Власова Белорукова
Рождение ребёнка
15.11.1907
Дочь: Дорофеева Екатерина Дмитриева
Мать ребёнка: Дорофеева Мария Власиева
144-6-765 (ГААК, г. Барнаул). Воспреемники того же села Василий Власиев Чупин и крестьянская дочь девица Пелагия Никифорова Чупина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дорофеева Мария Власиева
Смерть
Неизвестно