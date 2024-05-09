Киков Багарсок Исхакович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Киков Исхак Исмелевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киков Аскарбий Багарсокович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киков Асланбий Багарсокович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киков Султан Багарсокович
Мать ребёнка: не указана