Киков Султан Багарсокович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Киков Багарсок Исхакович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киков Хазретбий Султанович
Мать ребёнка: Кикова Мерем Зурабовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киков Шиханбий Султанович
Мать ребёнка: Кикова Мерем Зурабовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киков Хасанбий Султанович
Мать ребёнка: Кикова Мерем Зурабовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кикова Мерем Зурабовна
Рождение ребёнка
24.03.1977
Мать ребёнка: Кикова Мерем Зурабовна
Смерть
Неизвестно