Киков Аскарбий Багарсокович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Киков Багарсок Исхакович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киков Долетбий Аскарбиевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киков Схатбий Аскарбиевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киков Нальбий Аскарбиевич
Мать ребёнка: не указана