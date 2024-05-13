Климов Николай Кондратьевич 1849 — найти родственников по фамилии на Familio
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Климов Николай Кондратьевич

Место рождения

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Климов Кондрат Васильевич

Мать: Климова Мария Матвеевна

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Климова) Федора Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Климова) Анна Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Климова) Ефросинья Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Климова) Наталья Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Место жительства
Неизвестно
Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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