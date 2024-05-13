Климов Николай Кондратьевич
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Климов Кондрат Васильевич
Мать: Климова Мария Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Климова) Федора Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Климова) Анна Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Климова) Ефросинья Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Климова) Наталья Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно