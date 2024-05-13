Климов Кондрат Васильевич
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Климов Василий Самсонович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Климова Мария Матвеевна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Климова) Пелагея Кондратьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1849
Сын: Климов Николай Кондратьевич
Мать ребёнка: Климова Мария Матвеевна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Климова) Федосья Кондратьевна
Мать ребёнка: Климова Мария Матвеевна
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Климова Мария Матвеевна
Смерть
Неизвестно