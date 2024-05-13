Климов Кондрат Васильевич 1818 — найти родственников по фамилии на Familio
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Климов Кондрат Васильевич

Место рождения

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Климов Василий Самсонович

Мать: не указана

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климова Мария Матвеевна

Место жительства
Неизвестно
Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Климова) Пелагея Кондратьевна

Мать ребёнка: не указана

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Климов Николай Кондратьевич

Мать ребёнка: Климова Мария Матвеевна

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Климова) Федосья Кондратьевна

Мать ребёнка: Климова Мария Матвеевна

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Климов Егор Кондратьевич

Мать ребёнка: Климова Мария Матвеевна

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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