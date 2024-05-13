Климова Мария Матвеевна 1827 — найти родственников по фамилии на Familio
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Климова Мария Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климов Кондрат Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Климов Николай Кондратьевич

Отец ребёнка: Климов Кондрат Васильевич

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Климова) Федосья Кондратьевна

Отец ребёнка: Климов Кондрат Васильевич

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Климов Егор Кондратьевич

Отец ребёнка: Климов Кондрат Васильевич

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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