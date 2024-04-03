Максимов ? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Максимов ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Максимова) Галина Петровна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максимов Виктор Петрович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максимов Борис Петрович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максимов Юрий Петрович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1923

Дочь: (Максимова) Валентина Петровна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
16.04.1925

Сын: Максимов Александр Петрович

Мать ребёнка: ?

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