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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Максимова) Галина Петровна
Отец ребёнка: Максимов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Максимов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Максимов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Максимов ?
Рождение ребёнка
Около 1923
Дочь: (Максимова) Валентина Петровна
Отец ребёнка: Максимов ?
Рождение ребёнка
16.04.1925
Сын: Максимов Александр Петрович
Отец ребёнка: Максимов ?