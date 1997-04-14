Максимов Александр Петрович 16.04.1925 — найти родственников по фамилии на Familio
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Максимов Александр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1925

Дата смерти

14.04.1997

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1923 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности
1958 г.р.

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1925

Отец: Максимов ?

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максимова(Дронова) (Дронова) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
12.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Максимова(Дронова) (Дронова) Мария Ивановна

Москва
Рождение ребёнка
23.07.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Максимова(Дронова) (Дронова) Мария Ивановна

Москва
Рождение ребёнка
25.11.1958

Дочь: (Максимова) Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Максимова(Дронова) (Дронова) Мария Ивановна

Москва
Смерть
14.04.1997
Москва

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