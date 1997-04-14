Максимов Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1925
Дата смерти14.04.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1925
Отец: Максимов ?
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.01.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Максимова(Дронова) (Дронова) Мария Ивановна
Москва
Рождение ребёнка
23.07.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Максимова(Дронова) (Дронова) Мария Ивановна
Москва
Рождение ребёнка
25.11.1958
Дочь: (Максимова) Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Максимова(Дронова) (Дронова) Мария Ивановна
Москва
Смерть
14.04.1997
Москва