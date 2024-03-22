Волкова (Щапова) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Щапова) Анна Петровна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1855

Дата смерти

14.12.1920

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Щапов Пётр

Мать: Каменщикова Варвара Павловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
05.08.1877

Муж: Волков Николай Александрович

Рождение ребёнка
29.11.1878

Сын: Волков Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Волков Николай Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.03.1880

Сын: Волков Павел Николаевич

Отец ребёнка: Волков Николай Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.05.1881

Сын: Волков Николай Николаевич

Отец ребёнка: Волков Николай Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.10.1883

Дочь: Катранова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Волков Николай Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.07.1885

Сын: Волков Георгий Николаевич

Отец ребёнка: Волков Николай Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
14.12.1920
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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