Волкова (Щапова) Анна Петровна
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смерти14.12.1920
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Щапов Пётр
Бракосочетание
05.08.1877
Рождение ребёнка
29.11.1878
Отец ребёнка: Волков Николай Александрович
Рождение ребёнка
14.03.1880
Отец ребёнка: Волков Николай Александрович
Рождение ребёнка
10.05.1881
Сын: Волков Николай Николаевич
Отец ребёнка: Волков Николай Александрович
Рождение ребёнка
15.10.1883
Дочь: Катранова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Волков Николай Александрович
Рождение ребёнка
04.07.1885
Сын: Волков Георгий Николаевич
Отец ребёнка: Волков Николай Александрович
Смерть
14.12.1920