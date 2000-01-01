Щапов Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щапов Пётр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Щапова Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Каменщикова Варвара Павловна

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Волкова Анна Петровна

Мать ребёнка: Каменщикова Варвара Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каменщикова Варвара Павловна

Смерть
Неизвестно
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