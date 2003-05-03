Япс Эмилия Эдуардовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1926
Дата смерти03.05.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1926
Отец: Япс Эдуард Емельянович
Мать: Япс Ольга Готфридовна
Рождение ребёнка
23.10.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дебус Яков Кондратьевич
Рождение ребёнка
28.05.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дебус Яков Кондратьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.05.2003