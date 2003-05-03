Япс Эмилия Эдуардовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Япс Эмилия Эдуардовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1926

Дата смерти

03.05.2003

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

1899 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1926

Отец: Япс Эдуард Емельянович

Мать: Япс Ольга Готфридовна

Рождение ребёнка
23.10.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дебус Яков Кондратьевич

Рождение ребёнка
28.05.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дебус Яков Кондратьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дебус Яков Кондратьевич

Смерть
03.05.2003
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