Япс (Мантик) Ольга Готфридовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Япс (Мантик) Ольга Готфридовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1899

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.07.1921

Муж: Япс Эдуард Емельянович

Рождение ребёнка
Около 1922

Сын: Эмильян Эдуардович Япс

Отец ребёнка: Япс Эдуард Емельянович

Рождение ребёнка
24.04.1924

Дочь: Япс Ида Эдуардовна

Отец ребёнка: Япс Эдуард Емельянович

Рождение ребёнка
10.05.1926

Дочь: Япс Эмилия Эдуардовна

Отец ребёнка: Япс Эдуард Емельянович

Рождение ребёнка
07.04.1938

Сын: Япс Райнгольд Эдуардович

Отец ребёнка: Япс Эдуард Емельянович

Рождение ребёнка
17.10.1939

Дочь: Япс Лидия Эдуардовна

Отец ребёнка: Япс Эдуард Емельянович

Рождение ребёнка
04.12.1941

Сын: Ябс Рихард Эдуардович

Отец ребёнка: Япс Эдуард Емельянович

Смерть
1976

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