Япс (Мантик) Ольга Готфридовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1899
Дата смерти1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.07.1921
Рождение ребёнка
Около 1922
Отец ребёнка: Япс Эдуард Емельянович
Рождение ребёнка
24.04.1924
Дочь: Япс Ида Эдуардовна
Отец ребёнка: Япс Эдуард Емельянович
Рождение ребёнка
10.05.1926
Дочь: Япс Эмилия Эдуардовна
Отец ребёнка: Япс Эдуард Емельянович
Рождение ребёнка
07.04.1938
Отец ребёнка: Япс Эдуард Емельянович
Рождение ребёнка
17.10.1939
Дочь: Япс Лидия Эдуардовна
Отец ребёнка: Япс Эдуард Емельянович
Рождение ребёнка
04.12.1941
Отец ребёнка: Япс Эдуард Емельянович
Смерть
1976