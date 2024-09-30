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Телицын Иона Васильевич

Место рождения

Телицынская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1788

Дата смерти

?.08.1855

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Телицын Василий Иванович

Мать: Марфа Кузьминична

Телицынская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
14.01.1814

Жена: Телицына (Боршова) Наталья Емельяновна

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Лысякова (Телицына) Акулина Ивановна

Мать ребёнка: Телицына (Боршова) Наталья Емельяновна

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Карпова (Телицына) Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Телицына (Боршова) Наталья Емельяновна

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Коноводова (Телицына) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Телицына (Боршова) Наталья Емельяновна

Смерть
?.08.1855

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