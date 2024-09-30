Телицына (Боршова) Наталья Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Боршов Емельян Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
14.01.1814
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Лысякова (Телицына) Акулина Ивановна
Отец ребёнка: Телицын Иона Васильевич
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Карпова (Телицына) Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Телицын Иона Васильевич
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Коноводова (Телицына) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Телицын Иона Васильевич
Смерть
Неизвестно