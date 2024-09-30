Телицына (Боршова) Наталья Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телицына (Боршова) Наталья Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Боршов Емельян Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
14.01.1814

Муж: Телицын Иона Васильевич

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Лысякова (Телицына) Акулина Ивановна

Отец ребёнка: Телицын Иона Васильевич

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Карпова (Телицына) Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Телицын Иона Васильевич

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Коноводова (Телицына) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Телицын Иона Васильевич

Смерть
Неизвестно

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